Hunderttausende Menschen aus der Ukraine suchen Hilfe in Deutschland. Julia Solska ist eine von ihnen. Sie wachte in ihrer Kiewer Wohnung auf, als die Bomben explodierten. Am 24. Februar 2022. Der Krieg hatte begonnen. Ihre Welt zerbrach von heute auf morgen. Seit März ist Julia Solska in Deutschland. Sie lebte schon einmal hier, studierte in Bochum Germanistik. Seit April hat sie eine Arbeitserlaubnis und unterrichtet Deutsch, um Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland zu helfen. Und sie will den Kampf für die Freiheit ihres Landes von hier aus fortsetzen. In "Als ich im Krieg erwachte" schildert sie ihre Flucht und ihr neues Leben in Deutschland.

Moderation: Nicole Köster