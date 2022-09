Küssen, streicheln, Sex: Für Schauspielerinnen und Schauspieler gehören intime Szenen durchaus zum Alltag. Dennoch gibt es keine verbindlichen Absprachen oder Standards für solche Szenen. Was ist okay und wo werden Grenzen überschritten? Das sind nicht erst seit der #MeToo-Debatte wichtige Fragen, doch setzen sich Intimitäts-Koordinatoren bei Dreharbeiten erst langsam durch. Julia Effertz ist selbst Schauspielerin und lernte beim Filmfestival in Cannes 2018 Ita O'Brien kennen, die als federführend in dem neuen Berufsfeld gilt. Von ihr ließ sie sich als Intimitäts-Koordinatorin ausbilden.

Die möglichst transparente Kommunikation beginnt schon vor dem Dreh. Am Set kommt Julia Effertz zum Einsatz, wenn es z.B. um Nackt- und Sexszenen oder Geburtsszenen geht. Warum sie immer wieder erklären muss, dass sie keine “Sexpolizei“ ist, das verrät Julia Effertz in SWR1 Leute. mehr...