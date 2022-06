Schrieb Biografien über Einstein und Marx und jetzt einen Roman über Donald T.

„Der ehrlichste Lügner, dem ich je begegnet bin“, so beschreibt Jürgen Neffe Donald Trump. Da der eben keinen Hehl daraus mache, dass er lüge, sei er so schwer greifbar. Jürgen Neffe hat als SPIEGEL-Korrespondent jahrelang in New York gelebt und gearbeitet. Seine Treffen mit dem damaligen Immobilienmogul hat er jetzt zu einem Roman verarbeitet. „Das Ding, der Tag an dem ich Donald Trump bestahl“ beruht auf wahren Begebenheiten und ist zugleich Porträt einer zerrissenen Stadt und Nation. Jürgen Neffe schrieb über Albert Einstein, Charles Darwin und Karl Marx Biografien, die alle zu Bestsellern wurden. Er zählt zu den bekanntesten Autoren und Journalisten Deutschlands.