Der Moderatorin Anna Funck geht es wie vielen Müttern: Der Alltag mit drei Kindern, Schule und Job kann herausfordernd sein. Uns verrät sie ihre persönlichen Anti-Stress-Tipps.

"Ich war völlig fertig"

Es gibt Stress, den können wir nicht beeinflussen: Als Anna Funcks Tochter in der zweiten Klasse so unter Schulstress geriet, dass sie in die totale Verweigerung ging und die Versetzung gefährdet war, war das genau der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und der ihr klar machte: Ich muss mich jetzt selbst stark machen.

"Wir rennen alle im Hamsterrad und steigen viel zu selten aus."

Dessen ist sich Anna Funck sicher. Die Folgen sind vielfältig und reichen von Verdauungs- und Schlafproblemen bis hin zu Depressionen. Doch manchmal reichen schon kleine Dinge, um sich zu entstressen: Ob barfuß laufen oder Eisbaden, eiweißreiche Nahrung, Zuführung von Vitamin B, D, Selen oder Vitalpilzen, oft machen kleine Dinge den Unterschied, wie wir uns fühlen.

Journalistin mit Leib und Seele

Anna Funck arbeitete als Fernsehmoderatorin und Redakteurin für RTL, später wechselte sie zum MDR und moderierte u.a. den "Sachsenspiegel". Mit der Geburt ihrer zweiten Tochter und dem Tod ihrer Mutter begann sie zu schreiben. Ihr Ernährungsratgeber "Egal, ich ess das jetzt" wurde Spiegel-Bestseller, genauso wie das gemeinsam mit Vanessa Blumhagen geschriebene Buch "Gesund, stark, schön". Mit ihrem bayerischen Mann und ihren drei Kindern lebt sie an der Ostsee.