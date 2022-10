Hassnachrichten, Vorurteile und Angst: Darauf reagiert Hasnain Kazim mit Satire. Er schreibt mit einem Augenzwinkern darüber, was in Deutschland schief läuft.

Peter Rigaud

Hasnain Kazim ist gebürtiger Oldenburger und Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer. Er hat Politikwissenschaften studiert und eine Laufbahn als Marineoffizier eingeschlagen. Das journalistische Handwerk lernte er im Schwäbischen bei der "Heilbronner Stimme". Er arbeitete als Auslandskorrespondent in Islamabad, Istanbul und Wien und schrieb für SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE. Als seine Akkreditierung als Korrespondent in der Türkei 2016 nicht verlängert wurde, verließ er mit seiner Familie das Land. Er lebt als freier Autor in Wien.

Hass im Internet: So reagiert Hasnain Kazim

Wegen seines muslimisch klingenden Namens erhält Hasnain Kazim immer wieder Hassnachrichten.

»Ich kann mich an Zeiten erinnern, da bekam ich 1.000 Hassnachrichten an einem Tag. Die Leute regten sich sogar darüber auf, dass ich über eine Radtour schrieb. Was mir einfallen würde, als "Ausländer" für eine deutsche Zeitung zu schreiben, hieß es.«

Zurzeit hat er bei seinem Twitteraccount die Kommentarfunktion eingeschränkt, weil er sich einen klugen Austausch in einer vernünftigen Sprache wünscht.

Kochbuch für Rezepte von Curry bis Mett

In seinen Büchern beschreibt Hasnain Kazim kulturelle Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten und hat in seinem fiktionalen Buch "Mein Kalifat" eine politische Satire auf das geschrieben, was in Deutschland gerade falsch läuft. Jetzt sind Weisheiten und Rezepte in "Mein Kalifats-Kochbuch" erschienen. Hasnain Kazim erklärt in SWR1 Leute seine Begeisterung von Kohl bis Kurkuma, von Arbeitercurry bis Zwiebelmett.