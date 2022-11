Simon Spaedtke

»Behinderung ist eine Baustelle auf der Autobahn, aber kein Stoppschild für den Sport.«

"Geht nicht, gibt's nicht!"

Diesen Satz hat sich Johannes Grasser in seinem Leben schon oft gesagt und sich immer wieder an neue Herausforderungen gewagt: Schon als Kind bezwang er trotz seiner beinbetonten Tetraspastik schwarze Skipisten – zwischen den Beinen seiner Mutter.

»Ich versuche mich an jedem nur irgendwie möglichen Sport sowie jedweder Herausforderung im Leben, trainiere mehrere Stunden täglich und lasse mich einfach von nichts unterkriegen.

"Hindernisse sind dafür da, sie zu überwinden."

Es folgten später zwei Bachelorabschlüsse, ein Auslandsstudienjahr in Australien und ein Masterabschluss in Sportwissenschaft. Außerdem absolvierte Grasser ein Studium zum Spiel- und Videoanalysten beim DFB, er ist Kaderathlet im Radsport, und hat ein spezielles Surfbrett entwickelt, mit dem er als weltweit erster Tetraspastiker an den Surf ADH 2019 teilgenommen hat. Sein letzes Projekt: Vor kurzem hat er den Zuckerhut in Rio de Janeiro erklommen.

Keine Angst vor Fehlern

Wenn man hinfällt, aufstehen und weitermache, mutig sein und aus Fehlern lernen. Das vermittelt Johannes Grasser in seinen Vorträgen und Coachings.

"Ich möchte Menschen eine Hilfe und Inspirationsquelle sein."