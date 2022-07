per Mail teilen

Leitet eine Klinik in Heiligendamm und behandelt die Spätfolgen bei Corona-Patienten.

Etwa jeder fünfte Covid-19-Patient erlebt einen schweren Verlauf und rund zwei bis fünf Prozent müssen auf einer Intensivstation behandelt werden. In der MEDIAN Klinik in Heiligendamm werden Patienten mit Spät- und Langzeitfolgen behandelt. Dr. Jördis Frommhold ist pneumologische Chefärztin der MEDIAN Klinik in Heiligendamm und berichtet über die vielfältigen Spätfolgen der Infektionen, welche Erfahrungen sie gemacht hat und welche Erkenntnisse sich daraus ableiten.