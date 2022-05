Kaum eine andere Band hat das Genre Hardrock so geprägt wie Led Zeppelin. Auch 35 Jahre nach der Auflösung hat die Musik und der Mythos um Led Zeppelin nichts von seinem Reiz eingebüßt.

Der alljährliche Erfolg ihrer Songs insbesondere der von "Stairway To Heaven" in der SWR1 Hitparade sind nur ein Beleg dafür. Der Bandgründer und kreative Kopf, der die stilistische Richtung vorgab ist Jimmy Page, zugleich einer der besten Rockgitarristen aller Zeiten.

In "SWR1 Leute" erzählt der sonst so schweigsame Musiker über seine Aktivitäten in den Jahren vor Led Zeppelin und beantwortet auch die Frage, ob wir die Band noch einmal live erleben werden. Page gewährt Einblicke in die Arbeit der Band und findet kritische Worte über ihren Auftritt bei Live Aid 1985 im direkten Vergleich mit der bisher letztmaligen Wiedervereinigung im Dezember 2007 in der O2 Arena in London.

Das Gespräch von Günter Schneidewind mit Jimmy Page wurde am 14. Juli 2015 in Berlin aufgezeichnet.