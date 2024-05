per Mail teilen

Journalist Jens Berger privat

Wir könnten alle über ein Vermögen von mehr als 222.000 Euro verfügen. Wenn das Geld gleich verteilt werden würde. So ist es aber nicht und dieses durchschnittliche Vermögen ist weit entfernt von der Realität. Jens Berger beschäftigt sich mit dem Kontostand der Republik, der Wirtschaft und der Privathaushalte.

Ungleiche Vermögensverteilung

Bei seiner Arbeit entdeckt er teils erschreckende Unterschiede: Dass etwa das Vermögen der 80.000 wohlhabendsten Menschen in Deutschland sechzehnmal so groß ist, wie das von 40 Millionen am unteren Ende der Vermögensskala. Berger fasst zum Beispiel auch zusammen, dass Reichtum hierzulande statistisch männlich und Armut weiblich sei.