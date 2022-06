Gründete das Institut für Atemwegsforschung.

Unsere Atemwege bewegen jeden Tag über 10.000 Liter Luft hin und her, den Inhalt von hundert Badewannen. Lungenerkrankungen nehmen weltweit zu, mit jedem Atemzug ist die Lunge Luftschadstoffen wie Feinstaub, Ozon oder Zigarettenrauch ausgesetzt. Dr. med. Kai-Michael Beeh ist Internist und Pneumologe und gründete gemeinsam mit seiner Frau das "insaf" Institut für Atemwegsforschung in Wiesbaden. Warum uns manchmal die Luft wegbleibt, und was das mit der kleinen Meerjungfrau zu tun hat? Wie Atmung Emotionen steuert und was wir selber tun können, damit die Lunge lebenslang funktionsfähig bleibt - diese Fragen beantwortet Dr. med. Kai-Michael Beeh in "Die atemberaubende Welt der Lunge".