Prof. Gustav Dobos ist ein Pionier der Integrativen Medizin in Deutschland. Deren Ziel ist, die moderne Hochleistungsmedizin mit einer wissenschaftlichen überprüften Naturheilkunde zu verbinden. Das Motto von Gustav Dobos: "So wenig Medikamente wie nötig, so viel Selbsthilfe wie möglich!" Ein großer Teil seiner Patientinnen und Patienten leidet unter chronischen Schmerzen. Sie werden unter anderem mit der Mind-Body-Medizin behandelt - Methoden, die sich in den USA aus der Stressforschung entwickelt haben. Gustav Dobos ist Internist und Direktor der Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin in Essen. Als Lehrstuhlinhaber für Naturheilkunde an der Universität Duisburg-Essen erforscht er klassisch westliche Naturheilverfahren und die Traditionelle Chinesische und Indische Medizin.