Die Insolvenz des Ellwanger Batterieherstellers Varta sorgte 2024 für Schlagzeilen. Dr. Frank Schäffler verrät, wie es hinter den Kulissen der Insovenzverfahren in Deutschland zugeht.

Im Sommer 2024 hatte Varta aus Ellwangen im Ostalbkreis mitgeteilt, dass ihm die Schulden über den Kopf gewachsen sind. Die Insolvenz des Batterieherstellers steht exemplarisch für die wirtschaftlichen Probleme im Land. Das traditionsreiche Unternehmen, gegründet 1887, war nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich von Mikro-Akkus und Haushaltsbatterien und produzierte mit 4.200 Mitarbeitern in 75 Ländern, u.a. in Deutschland, Rumänien, Indonesien und China. Zudem hatte man auf den boomenden Bereich der Autobatterien für Elektroautos und auf Ladestrukturen wie Wallboxen gesetzt, ein Geschäft, das zuletzt nicht die Erwartungen erfüllen konnte.

Dr. Frank Schäffler ist Insolvenzanwalt und betreut mit seiner Stuttgarter Kanzlei das Insolvenzverfahren der Varta AG. Seine Kanzlei hat sich bereits seit Jahren auf das Insolvenz-, Sanierungs- und Wirtschaftsrecht ausgerichtet, berät Unternehmen in der Krise und deren Gläubiger.

Frank Schäffler dürfte die Arbeit nicht ausgehen, denn: Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland steigt seit Jahren kontinuierlich an, zuletzt um ca. 22 % auf 21.812 Insolvenzen 2024 laut Institut für Mittelstandsforschung in Bonn. In SWR1 Leute schauen wir mit Frank Schäffler hinter die Kulissen der Insolvenzverfahren und erörtern die Ursachen hinter dem Unternehmenssterben in Deutschland.