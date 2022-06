"Ein Herz herauszuschneiden, traut sich kaum einer", sagt Dilek Gürsoy. Die Herz-Chirurgin war die erste Frau in Europa, die einem Patienten ein komplettes Kunstherz einsetzte. Ihre Eltern kamen als Gastarbeiter aus der Türkei nach Neuss. Ihre Mutter war Analphabetin, ihr Vater starb, als sie zehn Jahre alt war. Sie wusste schon früh, dass sie Ärztin werden will. Dilek Gürsoy studierte in Düsseldorf Medizin und wurde Assistenz-, Fach- und Oberärztin. Sie entwickelt mit Deutschlands Herzkoryphäe Professor Reiner Körfer ein Kunstherz, das ohne Kabel und externes Antriebssystem auskommt. Die Weltneuheit soll 2020 erstmals implantiert werden. Seit Herbst 2016 ist sie Oberärztin am Klinikum Links der Weser in Bremen.