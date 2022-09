per Mail teilen

Gilt als bekannteste und vielleicht beste deutsche Fotografin und hat aktuell 60 Wissenschaftler(innen) porträtiert.

Sie kommt aus Lindau und lebt in der Nähe von München. Und sie ist die vielleicht beste, in jedem Fall bekannteste und erfolgreichste deutsche Fotografin. Herlinde Koelbl hat eine einzigartige Karriere gemacht und mit ihren Porträts Maßstäbe gesetzt. „In Spuren der Macht“ zeigte sie, wie sich die Gesichter von Spitzenpolitikern im Amt verändern, wie sich Stress eingräbt. In ihrem neuen Buch „Faszination Wissenschaft“ porträtiert und interviewt sie international erfolgreiche Wissenschaftler. Ihr Credo: „Ich gebe den Porträtierten Zeit, nicht funktionieren zu müssen, sondern sein zu können.“

Faszination Wissenschaft - 60 Begegnungen mit wegweisenden Forschern unserer Zeit.

Knesebeck Verlag Faszination Wissenschaft Autor Herlinde Koelbl Verlag: Knesebeck Verlag ISBN: 978-3-95728-426-6

Aus dem Buch-Vorwort von Herlinde Koelbl:

"Wissenschaftler" zu werden ist eine Berufung", sagt Nobelpreisträger Paul Nurse. Ich wollte wissen, wie sie denken und mit welchen Erkenntnissen sie unser Leben, unsere Zukunft beeinflussen. Dazu bin ich um die halbe Welt gereist, um diese Top-Wissenschaftler zu "erforschen" und ihre faszinierenden Wissenschaftsergebnisse und Lebenserfahrungen weiterzugeben, ja Wissenschaft lebendig zu machen.

Die Wissenschaftler*innen habe ich in einer ungewöhnlichen Weise portraitiert. Ich bat jeden, sich die Essenz seiner Forschung selbst auf die Hand zu schreiben, sei es eine Formel oder eine Philosophie.