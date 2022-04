Wie können wir die Meere retten? Sea Shepherd-Aktivist Manuel Abraas hat die Mission, die Meere vor Überfischung und Verschmutzung zu schützen.

Für Manuel Abraas ist klar: Nachhaltiger Fischfang ist eine Illusion, nur der Verzicht auf kommerzielle Fischerei kann unsere Meere noch vor dem Kollaps retten. Als Mitbegründer und Geschäftsführer von Sea Shepherd Deutschland setzt sich der Familienvater und ehemalige Intensivpfleger mittlerweile hauptberuflich für den Schutz der Meere ein. Denn, das zeigen Wissenschaftler:innen: Wenn sich in unserem Umgang mit den Ozeanen nicht drastisch etwas ändert, werden bereits um das Jahr 2050

kaum noch Fische in unseren Meeren leben. Dabei sind gesunde Ozeane mehr noch als die Natur und Wälder auf dem Land essentiell, damit unser Planet auch für künftige Generationen noch bewohnbar bleibt.

Die Sea Shepherds verstehen sich als Schützer der Meere, als Organisation die ehrenamtlich das Handlungsvakuum füllt, das Regierungen weltweit im Schutz der maritimen Welt hinterlassen. Dabei

ist ihr Einsatz durchaus umstritten: Vor allem in den Anfangszeiten waren sie gefürchtet für ihr ruchloses Handeln und rühmten sich illegale Fischerboote auf den Meeresgrund sinken zu lassen. Heute, sagt Manuel Abraas, sei das Auftreten anders, mittlerweile arbeiten die Umweltaktivisten auch mit Regierungen zusammen, wie etwa vor der Küste Tansanias oder Gabuns. Durch den Protest von Fridays for Future und die Netflix-Doku Seaspiracy ist Meeresschutz deutlich stärker in das

Bewusstsein Vieler getreten. Mit Wolfgang Heim spricht Manuel Abraas über die illegale Tötung von Haien, was Treibnetze mit Beifang zu tun haben und welcher Plastikmüll für das Ökosystem Meer am

verheerendsten ist.