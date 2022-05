per Mail teilen

Der Verein "Herzenswünsche e.V." erfüllt schwerkranken oder sozial benachteiligten Kindern ihre Träume.

Freud und Leid liegen im Leben von Wera Röttgering sprichwörtlich nah beieinander: Vor 30 Jahren hat sie gemeinsam mit einer krebskranken Freundin den Verein "Herzenswünsche e.V." gegründet und erfüllt seitdem Wünsche kranker Kinder und Jugendlicher.

Herzenswünsche gehen in Erfüllung

Wale in freier Wildbahn bestaunen, ein Meet&Greet mit Arnold Schwarzenegger, Ferien auf dem Ponyhof oder einmal Prinzessin sein – egal, was gewünscht wird, Wera Röttgering und ihr Verein machen es möglich und schenken so ein wenig Hoffnung.

»Wenn alles gut gelaufen ist, hab ich schon oft geheult vor Freude.«

Betroffene sollen glückliche Stunden erleben, sagt sie. Und ihr ist es wichtig, nach Erfüllung des Traumes mit den Familien in Kontakt zu bleiben.

Rund 60 ehrenamtliche und vier hauptamtliche Mitarbeiter:innen stehen in engem Kontakt zu Eltern, Ärzten, Therapeuten und natürlich den betroffenen Kindern selbst, um ihren Herzenswunsch wahr werden zu lassen und ihnen damit neuen Mut, Kraft und Freude zu schenken.