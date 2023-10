per Mail teilen

Gisela Stelly Augstein war 20 Jahre mit SPIEGEL-Gründer Rudolf Augstein verheiratet. In ihrem Buch "Der Fang des Tages" dreht sich alles ums Thema Erben: Was macht eine Erbschaft mit einem Menschen?

Von 1972 bis 1992 war Gisela Stelly Augstein mit SPIEGEL-Gründer Rudolf Augstein verheiratet. Am 5. November 2023 wäre der 100 Jahre alt geworden. Der Gründer und Herausgeber des SPIEGEL prägte das Motto:

Sagen, was ist.

Gisela Stelly Augstein schreibt über die Familien Augstein und Walser

Die Autorin, Journalistin und Filmemacherin Gisela Stelly Augstein hält sich ganz an das Credo ihres Ex-Mannes. Sie schrieb einen Schlüsselroman über die Neuvermessung der Familien Augstein und Walser. Sieben Jahre nach dem Tod von Rudolf Augstein gab dessen ältester Sohn Jakob erstmals Martin Walser als seinen leiblichen Vater preis. In "Keitumer Gespräche" entstand daraus ein veritables Bühnenstück - halb Tragödie, halb Komödie.

"Der Fang des Tages" - ein Buch über das Erbe

Jetzt hat Gisela Stelly Augstein in "Der Fang des Tages" über das Thema Erbe geschrieben. Im zweiteiligen Roman geht es zunächst um das Erbe der Textilfabrikantin Elfriede Escher. Im zweiten Teil um das des Medientycoons Leonard K. Was macht eine Erbschaft mit Menschen, in denen das Raubtier schlummert? Wer schnappt sich den Fang des Tages?