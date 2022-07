Gesine Cukrowski | Schauspielerin

Gesine Cukrowski ist eine Schauspielerin, die seit vielen Jahren erfolgreich auf der Bühne und vor der Kamera steht. Ihre bislang letzte Rolle: Anlässlich von 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland liest sie in einem literarisch-musikalischem Programm Texte jüdischer Theaterschaffender. Darüber hinaus ist Gesine Cukrowski eine Frau mit einem großen sozialen Herzen. Nach dem Tod von Ulrich Mühe nimmt sie dessen Tochter Sophie in ihrer Familie auf. Sie engagiert sich in der Welthungerhilfe. Und sie ist die Vorsitzende der Hilfsorganisation „Findelbaby“, die junge und verzweifelte Mütter unterstützt.