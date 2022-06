Sieben Jahre, von 2011 bis 2018, war Georg Streiter stellvertretender Sprecher der Bundesregierung und damit das Scharnier zwischen Politik und Medien. Davor arbeitete Streiter als Journalist: Für den Kölner Express, für den Stern, für Bild am Sonntag und zum Schluss für die Bild-Zeitung. Zu Springer pflegt er, nachzulesen in seinem Blog, inzwischen ein eher distanziertes Verhältnis. Nach dem Rauswurf des Bild-Chefredakteurs Reichelt und der Rolle des Springer-Chefs Döpfner schrieb er: „Es ist wie bei Hundebesitzern. Das Problem befindet sich in der Regel am oberen Ende der Leine.“ mehr...