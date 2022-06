per Mail teilen

Thorsten Havener ist Deutschlands bekanntester Mentalist. Er weiß, auf welche versteckte Strategien der Manipulation wir täglich hereinfallen und wie wir uns dagegen wehren können.

Die Geheimnisse der Manipulation

Thorsten Havener kennt die Strategien ganz genau, mit denen unsere Meinungen und Entscheidungen gesteuert und sabotiert werden können. Mit 13 Jahren begann er mit der Zauberei - eine Kunst, mit der wir nicht nur überrascht werden: Ein großer Teil des Zauberns basiert auf Ablenkung und bewusster Manipulation der Zuschauer:innen.

In den 30 Jahren seiner Karriere hat er das nicht nur aus Büchern gelernt, sondern vor Publikum getestet und verfeinert. Denn: Die Theorie kann noch so gut sein - wenn der Magier, der Mentalist, der Gedankenkünstler sein Publikum nicht sofort überzeugen kann, dann wird er keinen Erfolg haben - und Erfolg hat Thorsten Havener definitiv.

Der Unterschied zwischen Illusion und Manipulation

»Die Kunst der Illusion hat das Ziel zu unterhalten. Die Manipulation hat zum Ziel, Menschen zu überzeugen und zu einer gewünschten Handlung zu bewegen«

Wie können wir der Täuschung entkommen?

Ganz wichtig, um uns, unsere Meinungen und Entscheidungen ganz gezielt zu steuern, sind psychologische Strategien. Das fängt schon vor dem Frühstück an, sagt Havener, und erzählt in SWR1 Leute, wie wir selbst die wirksamsten Manipulationsmethoden durchschauen können. Wenn wir wissen, was Manipulation alles bewirken kann, können wir uns auch dagegen zur Wehr setzen.

