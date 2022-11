Lina Klünker

WM in Katar – und eine Frau kommentiert

Christina Graf ist die erste Frau, die für das ARD-Fernsehen Spiele bei einer Männer-Fußball-Weltmeisterschaft kommentiert. Eine Premiere - ausgerechnet bei dieser umstrittenen Winter-WM im Wüstenstaat. Katar steht massiv in der Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen. Arbeiter wurden für den Bau der Stadien ausgebeutet, tausende Gastarbeiter sollen ums Leben gekommen sein. Christina Graf betont, wie bedeutend kritische Berichterstattung rund um die WM ist und wie wichtig es für Journalisten ist, vor Ort zu sein, um sich ein eigenes Bild zu machen.

Von der Fußballerin zur TV-Kommentatorin

Die 36-Jährige aus dem Sauerland freut sich dennoch auf das Sportereignis. Sie hat selbst in der Bundesliga Fußball gespielt (u.a. Bad Neuenahr) und musste schweren Herzens nach einer Verletzung ihre Karriere beenden. Da war sie erst Anfang 20. Die junge Frau sortierte ihr Leben neu. Der ursprüngliche Berufswunsch Journalismus rückte in den Mittelpunkt. Als Jugendliche hatte sie sich für Kriegsberichterstattung und die Arbeit von Journalistinnen wie Antonia Rados interessiert.

Vor zehn Jahren gewann Christina Graf ein Casting beim Sender Sky und konnte als erste Frau ein Bundesliga-Spiel der Männer live im Fernsehen kommentieren: Hertha BSC gegen Jahn Regensburg. Sie hatte sich gegen mehr als tausend Bewerberinnen durchgesetzt.

»Großes Fachwissen, sprachliche Fertigkeit, eine markante Stimme und echte Begeisterung für den Fußball.«

Ein paar Jahre später wechselte sie zur ARD und berichtet seitdem zum Beispiel von Olympischen Spielen, von Tennis-Turnieren oder Schwimm-Wettbewerben. Auch bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen war sie als Kommentatorin im Einsatz. Wenn sie nicht in der Welt unterwegs ist, lebt Christina Graf in Lennestadt und fühlt sich wohl in ihrer Heimat, in der Nähe von Familie und Freunden.