Analysiert das europäisch-britische Brexit- und Corona-Chaos.

Selten waren die Beziehungen zwischen Großbritannien und Europa/Deutschland so turbulent und so chaotisch. Das mutierte Corona-Virus auf der britischen Insel und die europäisch/deutsche Abschottung. Der Brexit, wie auch immer der im Alltag aller Beteiligten aussehen wird. Ein irrlichternder Premierminister, der den Rückhalt seiner Bürgerinnen und Bürger weitgehend verloren hat. Dazu Länder wie Schottland, die auf diese Form von Theater keine Lust mehr haben. Der Deutschlandfunk-Korrespondent Friedbert Meurer ist ein intimer Kenner der britischen Verhältnisse. Fünf Jahre, bis zum Sommer 2020, war er DLF-Korrespondent in London.