Franziska Brantner: Bündnis90/Die Grünen-Spitzenkandidatin aus Baden-Württemberg

Vor der Bundestagswahl 2025 sind die Spitzenkandidat:innen aus Baden-Württemberg in SWR1 Leute. Wir sprechen mit Franziska Brantner, Bündnis90/Die Grünen .

Am 23. Februar wird der 21. Deutsche Bundestag gewählt. Es ist eine vorgezogene Neuwahl, nach dem Bruch der Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP im November 2024 und der Auflösung des Deutschen Bundestages durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 27. Dezember 2024.

Vor der Wahl: Spitzenpolitiker:innen in SWR1 Leute

Vor der Wahl sind in SWR1 Leute Spitzenpolitiker:innen zu Gast. Die Spitzen der Landesliste Baden-Württemberg von SPD, AfD, FDP, CDU und Bündnis90/Die Grünen sprechen bei uns über die Themen Wirtschaft, Sozialpolitik, Migration, innere Sicherheit und Außenpolitik.

Für Bündnis 90/Die Grünen ist Franziska Brantner in SWR1 Leute. Sie ist Bundesparteichefin und die Spitzenkandidatin im BW-Landesverband für die Bundestagswahl. Sie kandidiert für den Wahlkreis Heidelberg.

Franziska Brantner: Seit 2013 im Bundestag, jetzt Bundesparteichefin

Seit 2013 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestags. Brantner gilt als enge Vertraute von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. "Machen, nicht Meckern!" ist ihr Motto im aktuellen Wahlkampf. Zuletzt kritisierte Brantner CDU-Frontmann Friedrich Merz für seine Strategie in der Migrationsdebatte. Er müsse klären, welche Mehrheiten er im Bundestag will. Mit Stimmen der AfD habe Merz die Demokratie unsicherer gemacht, so Brantner.

Bei aller bisheriger Ablehnung der Unions-Parteien den Grünen gegenüber, möchte Brantner aber für eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl gesprächsbereit bleiben.