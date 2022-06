Ist als Erster in der Geschichte Champion in drei Gewichtsklassen.

Als erster Ringer der Geschichte hat Frank Stäbler in drei Gewichtsklassen den Weltmeistertitel geholt. Trainiert hatte das Ausnahmetalent aus Musberg bei Leinfelden-Echterdingen dabei sogar im Kuhstall seiner Eltern, da es zuvor Streit um die Trainingshalle gab. Inzwischen arbeitet der Vorzeige-Ringer an der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Im Frühjahr findet die Europameisterschaft in Bukarest statt, im September die Weltmeisterschaft in Astana.