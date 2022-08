per Mail teilen

Analysiert das Superwahljahr 2021.

2021 wird auch politisch gesehen eines der brisantesten in der Geschichte der Bundesrepublik. Wichtige Landtagswahlen stehen an, beginnend im März mit Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Dann der Höhepunkt im September: die Bundestagswahl. Wie sind die Parteien aufgestellt? Die CDU mit ihrem neuen Vorsitzenden und bald ohne Angela Merkel? Kommt die SPD aus ihrem 15-Prozent-Ghetto raus? Wo pendeln sich die Grünen ein? Und was wird aus der AfD, über die demnächst der Verfassungsschutz befindet? Fragen über Fragen. Und Antworten vom Stuttgarter Politikwissenschaftler und Parteienforscher Prof. Frank Brettschneider.