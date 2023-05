per Mail teilen

Der Frühling ist da und der Sommer steht vor der Tür - die schönste Zeit des Jahres, viele fiebern schon dem Sommerurlaub entgegen. Langsam wird es Zeit, neben den spannendsten Buchtipps für die Ferien, die besten Tipps für schöne Ausflüge in die Natur auch die neuesten Trends und Rezepte für den Sommer zu kennen.

Rezept für "Spargel im Flow“ kombiniert mit gebuttertem, rotem Camargue Reis

Ravensburger Koch wird zum erfolgreichen Food-Journalisten

Dafür holen wir uns den richtigen Mann zu SWR1 Leute, den Koch und Food-Journalisten Stevan Paul. Er ist ein Landeskind, aufgewachsen in Baden-Württemberg, zwischen Allgäu und Bodensee. Ab 1988 absolvierte er seine Kochlehre bei Sternekoch Albert Bouley in Ravensburg. Danach kochte er in verschiedenen Sterne-Restaurants. Vor 20 Jahren tauschte Stevan Paul den Kochlöffel gegen den Schreibstift - und ist als Food-Journalist äußerst erfolgreich unterwegs.

Stevan Paul: Sommer-Rezepte für alle Gelegenheiten

»Rezepte, die richtig gut schmecken und überall gelingen, z.B. in jeder noch so kleinen Ferienhaus-Küche.«

Und dazu wollen wir natürlich auch von ihm wissen, wie man richtig schön sommerlich genießen und dennoch die Strandfigur halten kann.