Schrieb über den langjährigen Generalsekretär der SED eine Biografie.

„Eine graue pfeifende Maus“, „Ziegenbart mit Fistelstimme“, „humorloser Polit-Apparatschik“, das sind die Begriffe, die man hört, wenn die Rede auf Walter Ulbricht kommt. Ulbricht war lange Generalsekretär der SED, damit einer der wichtigsten Politiker der DDR und einer der wichtigsten Verbündeten der Sowjetunion. Florian Heyden, sieben Jahre nach Ulbrichts Tod 1973 geboren, ist sein Urenkel. Er hat viele Jahre in russischen, englischen und deutschen Archiven geforscht und eine Biografie über ihn geschrieben – mit vielen privaten und persönlichen Bezügen. Florian Heyden, der als Manager mit seiner Familie in der Schweiz lebt, ist zu Gast in SWR1 Leute.