Jeden Tag erreichen uns schlechte Nachrichten über alle möglichen Kanäle. Die Journalistin verrät, wie es uns gelingen kann, einen gesünderen Umgang damit zu finden und gibt Tipps, wie wir mit Krisen besser umgehen können.

Niklas Schenck

Wie gehen wir mit schlechten Nachrichten um?

Diese Frage wird bei den vielen Krisenmeldungen der vergangenen Jahre immer wichtiger: Aktuell schockiert uns der russische Invasionskrieg in der Ukraine und die Corona- Pandemie hat unser Leben in den letzten zwei Jahren bestimmt.

Das liegt auch an den Nachrichten, die uns inzwischen jederzeit und überall erreichen, vor allem auch über die Sozialen Medien.

Die Autorin, Journalistin und Filmemacherin Ronja von Wurmb-Seibel kennt sich mit schlechten Nachrichten aus: 2013 zieht sie, mit gerade einmal 27, in die afghanische Hauptstadt Kabul – als einzige deutsche Journalistin. Sie schreibt Reportagen und Kolumnen und ein Buch: über die Rolle der afghanischen Frauen, die Taliban und das Leben mit dem Krieg. ("Ausgerechnet Kabul")

Jetzt hat sie ein neues Buch veröffentlicht: "Wie wir die Welt sehen". Es geht darum, einen gesünderen Umgang mit Nachrichten zu finden und wie es gelingt, die Welt auch im Alltag mit anderen Augen zu sehen. Und sie macht ganz konkrete Vorschläge, wie man mit Nachrichten und Krisen umgehen kann.

»Politisch informiert und trotzdem nicht verzweifelt sein ist möglich – auch und gerade in Zeiten einer Krise.«