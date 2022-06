Er machte Dokus über den Sturz Honeckers, über die Überlebenden von Auschwitz oder auch ein Portrait über die Toten Hosen: Eric Friedler. Er ist einer der bedeutendsten deutschen Dokumentarfilmer.

Seine Filme sind überraschend und immer wieder anders. In eine Schublade passt er nicht: Eric Friedler. Er ist einer der wichtigsten deutschen Dokumentarfilmer.

»Eric Friedler ist ein echter Könner und zurecht vielfach ausgezeichnet.«

Portait über "Die Toten Hosen"

Sein Spektrum ist ernorm: Es reicht von einem Portrait über die Toten Hosen über den großen Historien-Film "Aghet" über den Völkermord an den Armeniern im Jahr 1915 bis zu einem Interview mit Jerry Lewis über dessen unvollendeten Holocaust-Streifen "The Day the Clown Cried".

Über die Macher von "Eis am Stil"

Vor vier Jahren beleuchtet er die Reihe "Eis am Stil". In "Eskimo Limon: Eis am Stiel - Von Siegern und Verlierern" geht es um die Schauspieler und Macher der Softsexreihe. Das Dokumentarfilme etwas bewirken können, zeigt Eric Friedler 2007 mit "Das Schweigen der Quandts". Der öffentliche Druck auf eines der reichsten Familienimperien Deutschlands wird damals so groß, dass die BMW-Erben nicht länger schweigen können.

Große Filmpreise

Eric Friedler hat schon viele Auszeichnungen in seinen Regalen stehen. Unter anderem bekam er den Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis und den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis.