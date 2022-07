Mit einem Transparent an der Autobahn A81 wurde nach einer Kandidatin oder einem Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Empfingen gesucht, dazu gab es ein Youtube-Video. Der CDU-Politiker Ferdinand Truffner wurde 2017 gewählt, er setzte sich gegen zwölf Mitbewerber durch. Und er startete eine App, die die Bürger über Notdienste, den örtlichen Abfallkalender oder Veranstaltungshinweise informiert. Und im "Empfi-TV" erklärt der CDU-Politiker den Bürgern der Gemeinde, welche Beschlüsse der Gemeinderat verfasst hat. Im Oberzentrum Karlsruhe ist Frank Mentrup seit 2013 Oberbürgermeister. Der SPD-Politiker arbeitete zuvor als Arzt am Städtischen Klinikum Karlsruhe. In der Technologieregion Karlsruhe spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung wurde 2017 eingerichtet. mehr...