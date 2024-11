Hedwig Richter ist Historikerin, sie lehrt als Professorin an der Universität der Bundeswehr in München. Geboren im schwäbischen Bad Urach, wuchs sie dort als siebtes von acht Geschwistern in einem protestantischen Elternhaus auf. Sie studierte Geschichte, Literatur und Philosophie u.a. in Heidelberg. Ihre wissenschaftliche Laufbahn führte sie dann wieder dorthin und schließlich nach München.