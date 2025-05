per Mail teilen

Welche Folgen haben Kryptowährungen für die Märkte? Prof. Fabian Schär erklärt die Blockchain – und wie Bitcoin und Co. ganz ohne Banken funktionieren.

In seiner ersten Amtszeit nannte Donald Trump Kryptowährungen "Scam" Betrug. Er wollte das Geschäft mit digitalen Währungen einschränken. Mittlerweile sind er und seine Familie in das lukrative Geschäft eingestiegen. Es gibt einen sogenannten "Meme-Coin" auf seinen Namen - eine Kryptowährung ohne Nutzen, ein Spekulationsobjekt wie ein Chip im Casino. Drei Tage vor seiner Amtseinführung wurde der Coin eingeführt und stieg bis auf 75 Dollar, dann fiel er wieder rapide ab. Wer hat davon profitiert? Der US-Präsident, da die Gewinne des Trump-Coins zum größten Teil in die familieneigenen Unternehmen fließen, die von Trumps Söhnen gemanagt werden.

Kryptowährungen und ihr Einfluss auf die Finanzmärkte

Welche Auswirkungen haben Kryptowährungen inzwischen auf die Märkte und was genau verbirgt sich hinter einer Blockchain? Fabian Schär hält die Professur für Blockchain an der Universität Basel und erklärt, die Welt der digitalen Währungen, die ohne Banken auskommen.