Jonas Deichmann kennt die Momente des größten Glücks. Er ist Extremsportler und erlebte eine unglaubliche Geschichte von Mut, Zweifel und Motivation, vom Bergeversetzen, von der magischen Kraft von Schokoriegeln und von der Grenzenlosigkeit unserer Welt. 450 Kilometer in der Adria schwimmend, entlang der Küste bis Dubrovnik. 21.000 Kilometer mit dem Rad durch Sibirien bis Wladiwostok. Und zum Schluss 120 Marathonläufe durch Mexiko. Der Extremsportler und Abenteurer Jonas Deichmann hat in einem guten Jahr als Triathlet die Welt umrundet. Eine ultimative Kraftanstrengung und eine sportliche Höchstleistung, die es so zuvor nicht gegeben hat. Der Spiegel hat Jonas Deichmann den "Deutschen Forest Gump" genannt. Ende November 2021 war seine Monstertour zu Ende. Jetzt ist sein Buch erschienen mit dem Titel "Das Limit bin nur ich". mehr...