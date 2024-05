Mit Schauspieler Erol Sander auf Streifzug durch Istanbul 

Wir kennen ihn als Kommissar vom Bosporus in der ARD-Krimiserie "Mordkommission Istanbul", als Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad-Segeberg und als Herzensbrecher. Erol Sander gehört zu den bekanntesten Schauspielern in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Geboren wurde Erol Sander in Istanbul, kam im Alter von fünf Jahren nach München und wuchs dort auf.

Von der Modelkarriere ins Fernsehen

Begonnen hat er seine Karriere als Model, bevor er dann auf den Bühnen und Bildschirmen im Land zum Publikumsliebling avancierte. 2018 folgte ein Tiefpunkt: Die Trennung von seiner Ex-Frau Caroline Goddet endete im Rosenkrieg und mit Missbrauchsanschuldigungen. Ein Comeback der Beziehung scheiterte 2022.

Was man über Istanbul wissen muss

Inzwischen ist Erol Sander wieder glücklich liiert und vor kurzem, mit 55 Jahren, im April dieses Jahres noch einmal Vater einer kleinen Tochter geworden. Jetzt hat er einen Reiseführer für seine Geburtsstadt Istanbul geschrieben. Wie viel ihn wirklich mit der Metropole am Bosporus verbindet und wie sein neues Leben mit Baby jetzt aussieht, darüber sprechen wir mit Schauspieler Erol Sander.