per Mail teilen

Das Geheimnis des Alterns. Das wollen wir doch irgendwie alle entschlüsseln. Was passiert während des Alterungsprozesses eigentlich in unseren Zellen? Und altern Männer und Frauen unterschiedlich? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Andrea Sokol. Die ausgebildete Schauspielerin und studierte Politikwissenschaftlerin ist inzwischen als Ernährungsberaterin, Motiovations-Coach, Influencerin und YouTuberin mit eigenem Ernährungs-, Beauty-, und DIY-Kanal breit aufgestellt.

Das ist aber lange noch nicht alles. Zwölf Jahre lang führte Andrea Sokol ihr eigenes Restaurant, sie ließ sich in Pflanzenheilkunde ausbilden und schreibt inzwischen Kochbücher und Ratgeber. Jetzt traut sie sich an das Königsthema heran: "Well-Aging". Über einen vielfältigen Lebensweg und das Geheimnis des Alterns sprechen wir mit Andrea Sokol in SWR1 Leute.