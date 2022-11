Elmar Theveßen | USA-Korrespondent

Nächste Woche finden in den USA die wichtigen Zwischenwahlen statt. Die Umfragen deuten auf ein knappes Rennen hin. Die Midterms sind für US-Präsident Joe Biden und die ganze Welt von großer Bedeutung. Sie entscheiden darüber, ob Joe Biden seinen politischen Kurs halten kann. So stellen die Republikaner im US-Kongress die Unterstützung der USA für die Ukraine in Frage. Elmar Theveßen ist Leiter des ZDF-Studios Washington. Er analysiert die US-Politik. Und er hat über das weltpolitische Thema unserer Zeit geschrieben: den Konfrontationskurs zwischen den USA und China in "Kampf der Supermächte". Welche Felder sind entscheidend für den Wettlauf der Weltmächte? Denn nach dem Ukraine-Krieg könnte dieser Konfrontationskurs in einem weiteren Krieg ausarten. Im SWR1 Leute-Gespräch mit Elmar Theveßen geht es um die Fragen: Wie geschlossen verhält sich die NATO in der China-Strategie? Und wie entscheiden sich die Europäer im Ringen mit China gegen Autoritarismus und für Demokratie?

Moderation: Nicole Köster