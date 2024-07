Zahnarzt erklärt Mundhygiene: So bleiben eure Zähne bis ins hohe Alter gesund

Was ist Parodontitis?

Parodontits ist eine Entzündung des Zahnfleischs, die durch bakterielle Zahnbeläge entsteht - und so weit verbreitet, dass man sogar von einer Volkskrankheit spricht. Solche Bakterien sind bei jedem Menschen in der Mundhöhle vorhanden - was auch völlig in Ordnung ist, solange sie sich in einem Gleichgewicht befinden. Kommt es jedoch, z.B. durch unzureichende Mundhygiene zu einem Ungleichgewicht, nehmen schädliche Bakterien überhand, die dann das Zahnfleisch angreifen.