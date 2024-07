Elmar Ludwig | Zahnarzt

Der Gang zum Zahnarzt zählt in der Regel nicht zu euren Lieblingsbeschäftigungen, stimmt's? Etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland sind nach Schätzungen sogar von Zahnarztangst betroffen. Aber wusstet ihr, dass Zähne und allgemeine Gesundheit eng miteinander verbunden sind? So erhöht zum Beispiel eine chronische Parodontitis das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn die Zähne nicht gründlich geputzt werden, können sich Bakterien leicht im Mundraum ansammeln und zu einer Entzündung führen. Wie sieht eine gute Mundhygiene bis ins hohe Alter aus? Dr. Elmar Ludwig ist Zahnarzt in Ulm und Vorstandsreferent für Geriatrische Zahnheilkunde der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. In SWR1 Leute beantwortet er auch die Fragen der SWR1 Hörer:innen.

Moderation: Nicole Köster