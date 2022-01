picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Sven Simon | Elmar Kremser

Was will Putin?

Der Aufmarsch der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine. Die Reaktion der USA und der Europäer. Diplomatische Bemühungen, wirtschaftliche Drohkulissen und die Frage aller Fragen: Was will Putin? Russland-Experte Udo Lielischkies beschäftigt diese Frage seit Jahren. Und sie ist zur Zeit aktueller denn je - die Angst vor einem Einmarsch in die Ukraine ist groß. In seinem aktuellen Buch sucht er nach Antworten:

»Waren es vielleicht Russlands Bürger selbst, die sich ahnungsos ein neues Herrschaftssystem bescherten, das sie schließlich schon wieder zu unmündigen Untertanen macht, ihre Bürgerrechte mit Füßen tritt? Eine Art Stockholm-Syndrom eines Volkes, seit Jahrhunderten unterjocht und gedemütigt ... Wollten die russischen Menschen unbewusst einen autokratischen Führer, wenn er nur Stabilität verspricht, und ebneten Putin freiwillig den Weg?«

Russland: Resignation, Lebenslust, Widersprüchliches

Udo Lielischkies war lange TV-Korrespondent und ARD-Studioleiter in Moskau. Er hat lange in Russland gelebt - seit Putin 1999 an die Macht kam, berichtet er aus Russland. Er kennt das Land, die Menschen und das politische System. Er sah Augenblick voller Wut, Leid und Resignation, aber auch rauschhafte Lebenslust, menschliche Nähe und rätselhaft Unverständliches. Und er hat für seine kritische Arbeit viele Preise und Auszeichnungen bekommen.