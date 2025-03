per Mail teilen

Eckart von Hirschhausen ist ein Multitalent: Arzt, Wissenschaftsjournalist, Komiker, Fernsehmoderator. Weil ihm als Arzt die Gesundheit der Menschen wichtig ist, setzt er sich auf vielfältige Art für eine gesunde Umwelt ein – aber immer mit Humor!

Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel ist Eckart von Hirschhausen ein Herzensanliegen. Er setzt sich dafür ein als Mitbegründer von "Scientists for Future", seiner Stiftung "Gesunde Erde, gesunde Menschen" sowie in Büchern und Programmen wie "Mensch Erde! Wir könnten es so schön haben!".

Er engagiert sich außerdem in unterschiedlichen Organisationen ehrenamtlich, z.B. dem Club of Rome, der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung oder der Deutschen Krebshilfe. Für die ARD moderiert er "Wissen vor 8 – Erde" und ist mehrfach für seine wissenschaftsjournalistischen Reportagen ausgezeichnet worden.