Dr. Lisa Federle | Notfallmedizinerin | Entwickelte das Tübinger Corona-Modell

2015 begann sie in Tübingen mit ihrer mobilen Arztpraxis: Dort versorgte sie u.a. Flüchtlinge und Obdachlose in Notunterkünften. Ihr rollendes Arztmobil ist seitdem im Dauereinsatz. Während der Pandemie diente es als Testzentrum und aktuell zur Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine. Während der Corona Pandemie war Lisa Federle Tübinger Pandemie-Beauftragte und entwickelte mit OB Boris Palmer das sogenannte "Tübinger Modell" der vorsichtigen Öffnungsstrategie. Für ihr soziales Engagement wurde sie 2020 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Lisa Federle lebt ein bewegtes Leben, Stoff für Ihre Autobiografie "Auf krummen Wegen geradeaus": Darin schreibt sie über den frühen Tod des Vaters

und ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Mit 17 verließ sie ihr Elternhaus und brach die Schule ab, bekam früh Kinder. Das Abitur holte die junge Mutter in der Abendschule nach. Erst mit 30 begann die inzwischen 3-fache Mutter ihr Medizinstudium und wurde schließlich Notärztin. Über ihren bewegenden Weg zum Traumberuf und woher sie den Antrieb und die Energie für ihr soziales Engagement nimmt, sprechen wir mit Dr. Lisa Federle in SWR1 Leute.

Moderation: Nabil Atassi