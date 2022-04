per Mail teilen

Macron oder Le Pen - Schicksalswahl für Europa

Die Stichwahl in der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist diesmal noch knapper als vor fünf Jahren. Entscheidend wird sein, wer die Stimmen des linken Lagers um Jean-Luc Mélenchon holen kann. Er hatte im ersten Wahlgang knapp 22 Prozent geholt und war damit ausgeschieden. In einer Umfrage haben sich nur ein Drittel seiner Anhänger dafür ausgesprochen, jetzt Macron ihre Stimme zu geben. Viele werfen Macron vor, Steuern für die Reichen gesenkt und Sozialgeld, wie zum Beispiel das Wohngeld, gekürzt zu haben.

Europas Nervosität vor der Frankreichwahl

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte, die Franzosen hätten die Wahl zwischen einer "Alliieren von Putin" und einem Präsidenten, der Frankreich an die Spitze Europas geführt habe. Würde Le Pen gewählt, übernähme sie als EU-Ratspräsidentin sogleich das Ruder in Europa. Diese Aussicht erklärt die Nervosität in Brüssel und Berlin.

Wie hat Frankreich gewählt und wohin steuert Europa?

Und: Welche Auswirkungen hat die Wahl auf Deutschland? Antworten gibt der renommierte Frankreich-Kenner Prof. Frank Baasner in SWR1 Leute. Er ist seit 2002 Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Er wuchs in Paris und Bonn auf, zu seinen Schwerpunkten als Berater zählen Kooperationen zwischen Deutschland und Frankreich.