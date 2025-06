per Mail teilen

Thomas R. Köhler gilt als einer der führenden IT-Experten im deutschsprachigen Raum. Mit seinem Buch "Die Internetfalle" hat er einen Bestseller mit mehrfacher Auflage gelandet. Jetzt hat er die Welt des Online-Datings unter die Lupe genommen.

Dating-Portale im Test

Normalerweise warnt Thomas R. Köhler vor Cyberstalking, Identitätsdiebstahl oder Preisgabe persönlicher Daten im Netz. Jetzt hat er Dating-Apps und Portale getestet. Sein Fazit: "Online-Dating funktioniert nicht – oder zumindest nicht im Sinne der Nutzer, und das hat System."

Das Geschäft mit der Liebe

Denn natürlich geht es den Konzernen hinter den Dating-Plattformen in erster Linie ums Geld verdienen. "Beim Online-Dating ist nicht das Glück, sondern das Unglück des Suchenden das Geschäftsprinzip."

Die Suche nach Mr und Mrs. Right

Sein Tipp: Die Wiederentdeckung der realen Welt – ob Supermarkt, Biergarten oder Fitnessstudio: "Schauen Sie sich um, egal wo sie gerade sind. Ihr zukünftiger Lebenspartner, Ihre zukünftige Lebenspartnerin könnte im gleichen Raum oder ganz in der Nähe sein." Und für alle, die es dennoch mit dem Online-Dating versuchen wollen, gibt’s Tipps, wie man bei Tinder und Co. nicht in Fallen tappt und worauf man bei der Erstellung des eigenen Profils achten sollte.