Hat aktuell ein Buch über besonders peinliche Krankheiten geschrieben.

"Tabus sind quasi mein täglich Brot", sagt Yael Adler. Sie ist Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und Ernährungsmedizinerin und erklärt fast alles, was peinlich ist. Schlechter Atem, Inkontinenz, Erektionsstörungen, Körpergeräusche oder Unfälle mit Sexspielzeug. Yael Adler weiß, was Menschen beschäftigt und was für viele völlig unmöglich ist, öffentlich auszusprechen und was doch Hunderttausende gemein haben. Schon mit "Haut nah" schrieb Yael Adler einen Bestseller, auch "Darüber spricht man nicht" landete auf Platz 1 der Bestsellerlisten.