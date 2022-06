per Mail teilen

Amputation nach Unfall: Beschreibt, wie man an Schicksalsschlägen wachsen kann.

Denise Schindler holte bei den Paralympics 2020 in Tokio am ersten Tag der Spiele die erste Medaille für die deutsche Mannschaft. Die Bahnradfahrerin gewann Bronze in der 3000-Meter Verfolgung. Insgesamt gewann die deutsche Rad-Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen zwölf Medaillen.

Amputation nach einem tragischen Unfall

Die 35-jährige Denise Schindler kam im Alter von zwei Jahren bei einem Unfall unter eine Straßenbahn. Ihr rechtes Bein musste unterhalb des Knies amputiert werden, sie trägt eine Prothese. Auch das linke Bein wurde schwer verletzt, das Fußgelenk ist versteift. Als Top-Rennradfahrerin ist Denise Schindler das Gesicht des deutschen Behindertensports. Die gelernte Eventmanagerin hat sich innerhalb von zehn Jahren an die Spitze des Sports gekämpft.

"Ja, das Leben ist manchmal unfair ... aber trotzdem hast Du noch die Möglichkeit zu entscheiden, was Du daraus machst."

In ihrem Buch „Vom Glück, Pech zu haben“ beschreibt Denise Schindler, warum Radsport für sie Freiheit bedeutet. Und wie sie ihre eigenen Grenzen überwindet. Wie man an Schicksalsschlägen wachsen kann, das berichtet Denise Schindler in SWR1 Leute.