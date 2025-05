Beim Erben hört in vielen Familien der Zusammenhalt auf: Marcel Sonnenberg ist Testamentsvollstrecker und hat in seiner Laufbahn schon einiges erlebt. Über "die Erben der Toten" erzählt er in SWR1 Leute.

Sendung am Mi. , 21.5.2025 10:00 Uhr, Leute, SWR1 Baden-Württemberg