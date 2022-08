Daniela Dröscher kommt aus dem Hunsrück und ist heute eine der herausragenden Stimmen der deutschen Literatur. Ihre Kindheit in einem kleinen Dorf bei Kirn beschäftigt sie bis heute. In ihrem aktuellen Buch “Lügen über meine Mutter“ erzählt sie von ihrem Aufwachsen in einer Familie, in der das Körpergewicht der Mutter das Thema ist, das alles beherrscht.