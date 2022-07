War Deutscher Vizemeister im Gebrauchshundesport und arbeitet für Polizei und Sicherheitsdienste.

Bei Daniel Jannett dreht sich in der Arbeit alles um den Hund. Schon bei der Bundeswehr übernahm er die Ausbildung von Sprengstoffspürhunden. Heute bildet er die Hunde als Schutzhunde für die Arbeit bei der Polizei oder Sicherheitsdiensten aus. Und er hat ein neues Projekt. Drei seiner Tiere sollen zu Corona-Spürhunden ausgebildet werden. An Flughäfen sollen die Hunde eingesetzt werden, um bei ankommenden Reisenden das Coronavirus zu erschnüffeln. “Wobei die Hunde nicht das Virus riechen, sondern eine Veränderung am Schweißgeruch des Menschen, die durch das Virus bedingt ist", erklärt Jannett. Daniel Jannett wurde Deutscher Vizemeister im Gebrauchshundesport und war als Leistungsrichter im Einsatz. Wie er Hunde ausbildet und trainiert und wie er damit das Virus bekämpfen will, erklärt Daniel Jannett in SWR1 Leute.