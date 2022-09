Knacki Deuser heißt eigentlich Klaus-Jürgen und wollte mal Lehrer werden. Heute ist er nicht nur ein genialer Comedian, er hat auch viele andere Künstler groß gemacht, ist Unternehmer und passionierter Läufer. Er liebt es, Menschen zu begeistern und zu motivieren, neue Ideen zu entwickeln und sie auch umzusetzen.

Guido Schroeder

Der Wegbereiter

Klaus-Jürgen Deuser hat "Nightwash" erfunden und damit ein Sprungbrett für viele Comedians geschaffen, die ganz nach oben wollten. Er selbst trat früh als Comedian auf und gründete bereits 1983 die Comedy-Theatergruppe "Die Niegelungen", mit der er elf Jahre unterwegs war. Regelmäßig zog es ihn außerdem auch nach New York, wo er Stepptanz- und Schauspielunterricht nahm.

Der Leistungssportler

Neben der Comedy galt Deusers Leidenschaft immer dem Sport: Der ehemalige Leichtathlet und Hochleistungssportler startete 2016 wieder mit dem Training und startet heute als Mittelstreckenläufer auf internationaler Bühne voll durch. Motivation und Erfolg sind wichtige Themen für ihn.

Der Unternehmer

Mit seiner Agentur "Stand up and more" hilft der studierte Betriebswirt Künstlern, neue Ideen und Formate zu entwickeln und gegebenenfalls auch zu produzieren. Klaus-Jürgen Deuser ist 1962 in Kaiserslautern geboren und in Koblenz aufgewachsen. Um so mehr freut er sich darauf, am 16. Oktober den SWR1 Hörern die Premiere seiner neuen Show "Deuser and Friends" in seiner Heimatstadt im Rahmen der SWR1 Lachwanderung zu präsentieren.