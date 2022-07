Ist einer der wichtigsten Wirtschaftsexperten in Deutschland.

Clemens Fuest ist Professor für Volkswirtschaftslehre und einer der wichtigsten und einflussreichsten Wirtschaftsexperten in Deutschland. Fuest habilitierte sich in München und lehrte in Oxford. Er war Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und leitet seit viereinhalb Jahren das renommierte Münchner Ifo-Institut, das mindestens einmal im Monat in die Schlagzeilen kommt, wenn der Ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht wird. Gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher Corona-Verwerfungen ist Fuest ein vielgefragter Gesprächspartner und deshalb zu Gast in SWR1 Leute.